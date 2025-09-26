Руководителя копейского кафе «Донер кебаб» условно осудили за дачу взятки

Копейский городской суд признал владельца кафе «Донер кебаб» виновным в даче взятки (ч. 3 ст. 291 УК РФ) сотруднику управления Роспотребнадзора по Челябинской области. Индивидуального предпринимателя приговорили к лишению свободы на четыре года условно и штрафу 250 тыс. руб., сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что в мае этого года бизнесмен решил передать взятку главному специалисту-эксперту отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Челябинской области во время внеплановой санитарной проверки ведомства. Взамен сотрудник должен был скрыть сведения о нарушениях в деятельности заведения. Однако специалист отказался и обратился в УФСБ России по Челябинской области, чтобы в следующий раз пресечь преступление. Вскоре эксперт приехал в кафе для повторного осмотра. Предприниматель передал взятку в размере 50 тыс. руб., что зафиксировали силовики.

Владелец заведения признал вину, просил не лишать его свободы. Суд принял во внимание смягчающие обстоятельства и отсутствие отягчающих, а также влияние приговора на условия жизни семьи бизнесмена. Копейчанину назначили наказание в виде условного лишения свободы на четыре года с испытательным сроком на четыре года, а также штраф в пятикратном размере суммы взятки. Приговор не вступил в законную силу.

Виталина Ярховска