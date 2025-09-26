Со счета саратовской нефтекомпании списали 2 млн за ДТП с Land Rover в ЯМАО

Саратовское ООО «Стандартнефтесервис» обязали выплатить 2 млн руб. ямальскому ООО «Транспортно-строительная компания». Об этом сообщили в саратовском областном управлении Федеральной службы судебных приставов.

ООО «Стандартнефтесервис» зарегистрировано в Саратове в июне 2017 года. Компания работает в сфере услуг по бурению, связанному с добычей нефти и газа. Руководит юрлицом Виталий Коренских, ему же принадлежит 34% доли уставного капитала. Также совладельцами фирмы являются Олеся Тютюнченко (33%) и Илья Игнатенко (33%). За прошлый год предприятие заработало 1,6 млн руб. при обороте 413 млн руб. Стоимость активов - 33 млн руб.

Инцидент произошел в октябре 2023 года в Губкинском, Ямало-Ненецкий автономный округ. Водитель «Стандартнефтесервиса» на служебной «Ниве» столкнулся с Land Rover местной строительной компании.

Страховка не покрыла ущерб, и владелец Land Rover подал иск на 3,4 млн руб. Суд удовлетворил требование частично постановил выплатить более 1,97 млн руб., но «Стандартнефтесервис» не исполнил решение, а также попытался оспорить определение. В декабре прошлого года апелляционная жалоба была возвращена. Судебные приставы списали нужную сумму со счета должника.

Нина Шевченко