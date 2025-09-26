Бастрыкину доложат о нарушении прав жильцов аварийного дома в Казани

Главе СК России Александру Бастрыкину доложат о ходе дела о нарушении прав жильцов аварийного дома в Казани. Об этом сообщил информационный центр СК России.

В комментариях аккаунта приемной председателя СК России граждане разместили обращение о состоянии здания 1960 года, признанного аварийным шесть лет назад. Жильцы пожаловались на трещины в стенах, изношенные коммуникации и отсутствие горячей воды. Обращения в различные инстанции, по заявлению граждан, не принесли должных результатов, им так и не предоставили благоустроенное жилье.

В СУ СКР по Татарстану возбудили уголовное дело, руководителю следственного управления по республике Валерию Липскому поручено доложить Александру Бастрыкину о результатах дела.

Марк Халитов