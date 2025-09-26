В Невинномысске главврач обвиняется в мошенничестве на 1,5 млн рублей

Прокуратура Ставропольского края направила в суд уголовное дело против главврача одной из больниц Невинномысска по статье о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, она обманула своего подчиненного врача, заявив о якобы проводимой в отношении него проверке правоохранителей и о возможности повлиять на ее исход. Врач, опасаясь уголовного преследования, передал обвиняемой 1,5 миллиона рублей. В действительности расследование не велось, а женщина распорядилась деньгами по своему усмотрению.

Расследование завершено, обвинительное заключение утверждено прокурором, дело передано в суд для рассмотрения по существу. На имущество обвиняемой наложен арест. Санкция по статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Станислав Маслаков