«Биннофарм групп» размещает биржевые облигации на 3,5 млрд рублей

Фармацевтический холдинг «Биннофарм групп», владеющий курганским заводом АО «Синтез», объявил о регистрации и предстоящем размещении биржевых облигаций серии 002P-01 объемом 3,5 млрд руб. Размещение состоится в режиме закрытой подписки среди квалифицированных инвесторов на Московской бирже, стартовая дата — 26 сентября, сообщает пресс-служба компании.

Доходность по облигациям имеет плавающую ставку, привязанную к ключевой ставке Банка России с фиксированной надбавкой в 2,5% годовых. Ценные бумаги размещают в рамках новой долгосрочной программы биржевых облигаций объемом до 50 млрд руб. Привлеченные средства направят на рефинансирование существующей задолженности и повышение долгосрочной ликвидности компании. Это позволит завершить стратегические проекты фармацевтического производителя, в том числе создание производственных мощностей для выпуска препаратов на основе моноклональных антител.