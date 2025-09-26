Россияне активно осваивают новый формат развлекательного контента — короткие вертикальные сериалы. С начала 2025 года количество пользователей специализированных сервисов для просмотра микродрам выросло в четыре раза, а среднее время просмотра увеличилось в 2,3 раза. К такому выводу пришли аналитики Yota на основе обезличенных данных. Тройку самых популярных сервисов возглавляет ShortTV, на втором месте DramaBox, на третьем — MoboReels. Основная аудитория сервисов коротких сериалов — пользователи 26-45 лет, на них приходится 53% зрителей и 59% общего времени просмотра.

РЖД и «Росатом» разрабатывают маркетплейс для грузового транспорта с прозрачным механизмом заказа мультимодальных цифровых услуг. Об этом заявил заместитель гендиректора РЖД Евгений Чаркин. По его словам, это позволит разгрузить бизнес с точки зрения электронного документооборота. Мультимодальные перевозки — способ доставки грузов с использованием разных видов транспорта. Маркетплейс выступит как единая площадка для организации процесса таких перевозок и составления маршрутов.

Китайский автопроизводитель Rox Motor ведет переговоры по локализации производства автомобилей в России с несколькими заводами, имеющими опыт выпуска машин премиум-класса, сообщил «РИА Новости» представитель официального дистрибутора марки, китайской компании Sinomach Auto. Подробностей он не раскрыл. Первый внедорожник Rox 01 может покинуть стены завода в России в первом квартале 2026 года.