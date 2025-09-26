Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Матвиенко предложила продлить действие концепции по сохранению памятников деревянного зодчества

Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко призвала продлить действие концепции сохранения памятников деревянного зодчества.

«Действие Концепции завершается в этом году. Я полагаю, что ее обязательно нужно продлить и актуализировать»,— сказала госпожа Матвиенко на пленарном заседании X парламентского форума «Историко-культурное наследие России» (цитата по ТАСС).

Председатель отметила, что деревянное зодчество является «символом русской культуры», поэтому его объекты «требуют исключительной заботы и профессионального отношения».

Концепцию сохранения памятников деревянного зодчества Минкульт утвердил летом 2019 года. Был создан совет, возглавляемый замминистра культуры Сергеем Обрывалиным. В задачи совета входит определение перечня памятников, нуждающихся в сохранении в первую очередь и разработка системы финансирования волонтерских организаций, занятых сохранением деревянных памятников. Совет также занимается составлением предложений по подготовке реставраторов, специализирующихся на деревянном зодчестве.

Полина Мотызлевская

