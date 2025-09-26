Пензенцев подозревают в осквернении могилы друга

В Пензенской области задержали подозреваемых в покушении на надругательство над местом захоронения (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 244 УК РФ). В Лунино раскопали могилу знакомого, сообщила 26 сентября пресс-служба регионального МВД.

Задержанные по горячим следам фигуранты объяснили правоохранителям, что выкопать покойного предложила 20-летняя жительница Пензы. Она пообещала за это двоим знакомым 24-х и 22-х лет по 10 тысяч рублей.

«По дороге в рабочий поселок они приобрели лопаты и в темное время суток принялись осуществлять задуманное. Однако не смогли завершить начатое, так как быстро устали и решили продолжить следующей ночью», — говорится в релизе. Правоохранители уточнили, что предварительно фигуранты употребили алкоголь.

Делом занимается лунинская полиция. Мера пресечения пока неизвестна. Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.

Дарья Васенина