Экс-кандидат коммунист в гордуму Астрахани оштрафован за нападение на выборах

Один из кандидатов в депутаты гордумы Астрахани Андрей Смирнов получил штраф за нападение на секретаря избирательной комиссии. Об этом сообщили в пресс-службе облсуда ТАСС.

Инцидент произошел 14 сентября 2025 года на участке в Трусовском районе. Господин Смирнов, первый секретарь Комитета Трусовского районного отделения КПРФ, попытался забрать у секретаря комиссии документы с персональными данными избирателей. В ходе конфликта он схватил женщину за руку, причинив ей телесные повреждения, сообщали в региональном УМВД.

По факту нападения был составлен административный материал по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои). Трусовский районный суд признал Андрея Смирнова виновным и назначил ему штраф в размере 5 тыс. руб.

Нина Шевченко