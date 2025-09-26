Глава финансовой пирамиды из Тольятти не смог выйти на свободу

Оставлен в силе приговор председателю потребительского кооператива «Доходный дом » Олегу Зуеву, от действий которого пострадали 523 вкладчика. Ранее он был признан виновным в привлечении денег или иного имущества в особо крупном размере и присвоении или растрате (ч. 4. ст.160; ч.2 ст.172.2 УК РФ). Решение принял Самарский областной суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

По версии следствия, потребительский кооператив «Доходный дом» «принимал личные сбережения от населения с обещанной выплатой до 14,9% годовых». Организация сообщала пайщикам о предоставлении их средств в дальнейшем другим лицам по договорам займа под 31% годовых.

За счет этого потребкооператив обещал клиентам в перспективе обеспечить выплату процентов по вкладам. В реальности же инвесторы не получали поступивших в кассу денег, при этом договоры выдачи займов оформлялись фиктивно. По факту кооператив имитировал финансовую деятельность, не получал прибыль, а сведения о его положении не соответствовали информации, которая публиковалась в рекламе в СМИ.

Установлено, что с апреля 2019 по январь 2020 года 523 жителя Тольятти, Жигулевска, Сызрани и Ставропольского района инвестировали в финансовую пирамиду более 122 млн руб. Организатор кооператива распорядился указанной суммой по своему усмотрению.

В январе 2025 года Автозаводский районный суд Тольятти приговорил Олега Зуева к девяти годам колонии общего режима. Осужденный и его адвокаты пытались оспорить это решение.

Защитник Олега Зуева счел приговор незаконным и необоснованным, он настаивал на невиновности главы потребкооператива. В жалобе адвокат указал, что выводы суда первой инстанции о виновности Олега Зуева основаны на предположениях, ведь его подзащитный начал работать в потребкооперативе после того, как вкладчики внесли свои средства в кассу организации.

По словам адвоката, Олег Зуев не имел отношения к хищению средств, поступивших в «Доходный дом». Сам глава кооператива свою вину отрицал. Олег Зуев был задержан и со 2 февраля 2022 по 8 января 2025 года содержался под домашним арестом.

Георгий Портнов