В КБР обеззаразили почти 80 тысяч тонн сельхозпродукции

В Кабардино-Балкарии с начала года и по обеззаразили почти 80 тыс. т зерна и продуктов его переработки. Об этом сообщает пресс-служба филиала ФГБУ «ЦОК АПК».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФГБУ «ЦОК АПК» Фото: ФГБУ «ЦОК АПК»

Специалисты обработали кукурузу, ячмень, пшеницу, овес и другие сельхозкультуры, предназначенные на экспорт в Грузию, Азербайджан, Армению, Турцию и другие страны. На территории Северной Осетии, Чечни и Кабардино-Балкарии также провели обеззараживание складских помещений общим объемом почти 294 тыс. куб. м, дератизацию в хранилищах общей площадью 17,1 тыс. кв. м, а также дезинфекцию помещений и транспортных средств объемом 1,4 тыс. куб. м.

Уточняется, что обеззараживание проводили с применением пестицида на основе фосфида алюминия.

Константин Соловьев