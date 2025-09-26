Путин созвонился с Токаевым

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели телефонные переговоры. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба президента Казахстана.

Президент России Владимир Путин (слева) и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Собеседники обсудили сотрудничество в экономической сфере в духе стратегического партнерства и союзничества, а также международную повестку. Отмечено динамичное развитие культурно-гуманитарного взаимодействия, подчеркнули в пресс-службе.

Отдельное внимание господа Путин и Токаев уделили вопросам подготовки к предстоящему визиту президента Казахстана в РФ.