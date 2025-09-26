Температурный фон в Удмуртии в выходные будет ниже климатических норм в 1,5 раза

В ближайшие выходные температура воздуха за окном будет соответствовать показателям середины октября: температурный фон окажется ниже климатических норм в 1,5 раза. Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре.

Завтра, 27 сентября, ночью столбик термометра опустится до 1-6°С, днем — не превысит 4-9°С. «Временами пройдут дожди, в ночные часы не исключены отдельные небольшие снежинки»,— говорится о субботе в сообщении.

Послезавтра, 28 сентября, ночью температура воздуха составит 1-6°С, днем — 3-8°С. В этот день осадки сохранятся в отдельных районах региона.

В начале следующей недели прогнозируются заморозки: ночью и утром температура воздуха опустится до -1...-7°С и «окажется близка к рекордам минимальной температуры воздуха для этих дней». Днем столбик термометра покажет до 4-9°С.

По предварительному прогнозу, к середине недели температурный фон существенно не изменится.