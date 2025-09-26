В Литве госпитализировали 98-летнего экс-президента Адамкуса

Бывший президент Литвы Валдас Адамкус попал в больницу с подозрением на инфекционное заболевание. Об этом сообщила литовская газета Lrytas.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-президент Литвы Валдас Адамкус

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Экс-президент Литвы Валдас Адамкус

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Да, в больнице. По другим вопросам обращайтесь в клиники Сантары, у меня нет полномочий президента говорить о его здоровье»,— заявила изданию представительница экс-президента Божена Багонайтене.

Медработники заявили Lrytas, что Валдас Адамкус почувствовал недомогание вечером 25 сентября. Там отметили, что состояние 98-летнего господина Адамкуса стабильное. Валдас Адамкус занимал пост президента Литвы с 26 февраля 1998 до 25 февраля 2003 и с 12 июля 2004 по 12 июля 2009.