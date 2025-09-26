Апелляция оставила экс-начальника колонии под домашним арестом

Пермский краевой суд отказал в удовлетворении апелляционного представления прокуратуры на решение первой инстанции об освобождении бывшего начальника ИК-37 Ильи Асламова, сообщает Ura.ru. Ранее Чусовской городской суд изменил ему меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Это решение не устроило надзорный орган. Аналогичная мера пресечения была избрана в отношении предпринимателя Олега Попова, которого гособвинение считает подельником господина Асламова.

Илья Асламов

Фото: Дмитрий Астахов

Фото: Дмитрий Астахов

Илья Асламов и Олег Попов были задержаны весной прошлого года. Господину Асламову инкриминируется получение взятки в размере 150 тыс. руб. при посредничестве второго фигуранта. За эти деньги он, по версии следствия, собирался совершить некие действия в пользу одного из заключенных ИК-37. Сам Илья Асламов вину в ходе предварительного следствия не признавал.