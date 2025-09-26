В Казани иностранец обвиняется в убийстве с ножом

В Казани приезжий из другой страны обвиняется в убийстве человека с помощью ножа. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Республике Татарстан.

По версии следствия, ночью 22 июля на улице Гашека между незнакомыми друг другу обвиняемым и потерпевшим возникла словесная перепалка, переросшая в драку. Иностранец достал нож и нанес потерпевшему 7 ударов. От полученных ранений местный житель скончался на месте.

Приезжий обвиняется в преступлении по ст. 105 УК РФ (убийство), ему назначена мера пресечения в виде заключения под стражу, материалы дела направлены в суд.

Марк Халитов