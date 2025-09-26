Чем запомнился Тигран Кеосаян

26 сентября в возрасте 59 лет, не выходя из комы, умер российский режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян. Подробности его биографии — в справке “Ъ”.

Режиссер, продюсер и телеведущий Тигран Кеосаян

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Тигран Эдмондович Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве. Его родители — кинорежиссер Эдмонд Кеосаян и актриса Лаура Геворкян.

В 1984 году поступил на режиссерский факультет ВГИКа. После первого курса был призван в армию, служил в войсках ПВО. После демобилизации продолжил обучение, окончив вуз в 1991 году. Еще студентом снялся в фильме Юрия Озерова «Сталинград» (1989).

Его режиссерским дебютом стала криминальная мелодрама «Катька и Шиз» (1992). Широкую известность ему принес телефильм «Бедная Саша» (1997), удостоенный премии ТЭФИ. В дальнейшем он поставил более 15 картин, среди которых «Президент и его внучка» (1999), «Ландыш серебристый» (2000), «Заяц над бездной» (2006), «Мираж» (2008), «Крымский мост. Сделано с любовью!» (2018) и «Бессмертные» (2021). Также работал над телесериалами («Мужская работа», 2001–2002) и мюзиклом «12 стульев» (2003–2004).

С 2007 года работал на телевидении: вел ток-шоу «Вечер с Тиграном Кеосаяном» (РЕН ТВ, 2007–2009), программу «Ты и я» вместе со своей первой женой актрисой Аленой Хмельницкой («Россия», 2009–2010) и «Хватит молчать!» (РЕН ТВ, 2011). С 2016 года — ведущий программы «Международная пилорама» на НТВ.

В 2022 году за поддержку военной операции на Украине включен в санкционные списки ЕС, Великобритании, Швейцарии, Австралии и Канады.

В 2024 году ему было присвоено звание заслуженного деятеля искусств РФ, в 2025-м — заслуженного артиста РФ.

От первого брака с актрисой Аленой Хмельницкой есть две дочери. С 2022 года был женат на журналистке Маргарите Симоньян, у пары трое детей. С января 2025 года находился в коме после клинической смерти.