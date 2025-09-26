Внеконкурентное преимущество

Председателем совета депутатов Новосибирска переизбран Дмитрий Асанцев, который занимает этот пост с 2014 года. В отличие от 2020 года, когда вызов ему бросили сразу два конкурента, в этот раз обошлось без интриги. Нового-старого спикера поддержали все депутаты, пришедшие на первую сессию. Председатель получил шестерых заместителей, четверо из которых — его однопартийцы. Также депутаты от «Единой России» возглавили девять из десяти комиссий. По мнению экспертов, распределение должностей вполне соответствует сложившемуся соотношению политических сил в горсовете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Единоросс Дмитрий Асанцев еще пять лет будет руководить новосибирским горсоветом

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Единоросс Дмитрий Асанцев еще пять лет будет руководить новосибирским горсоветом

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Кто ждал интриги, она не состоялась»,— эти слова председателя счетной комиссии Сергея Бондаренко исчерпывающе описывают первую сессию совета депутатов Новосибирска восьмого созыва. Если пять лет назад голосование за пост председателя парламента оказалось конкурентным — вызов кандидату от «Единой России» Дмитрию Асанцеву, руководившего на тот момент горсоветом уже шесть лет, бросили сразу два парламентария: Сергей Бойко (признан иноагентом) и Игорь Украинцев, — то на этот раз обошлось без сюрпризов.

Выборы в совет депутатов Новосибирска восьмого созыва состоялись 12-14 сентября 2025 года. 40 мест из 50 получили кандидаты «Единой России». Также в горсовете сформированы фракции КПРФ из шести депутатов и партии «Новые люди» из троих. Одним депутатом представлена «Родина». По итогам выборов 2020 года «Единая Россия» получила 22 мандата, КПРФ — восемь, ЛДПР — пять, «Родина» и «Зеленые» — по одному депутату. Тогда на выборах победили 13 самовыдвиженцев.

«В прошлом, седьмом, созыве работа проходила в конструктивном диалоге между депутатским корпусом и мэрией, что свидетельствует о правильном руководстве горсоветом. Между депутатскими объединениями и отдельными депутатами также были нормальные человеческие отношения. И вообще, Дмитрий Асанцев — это человек, который умеет отвечать за свои слова, каким и должен быть руководить представительного органа»,— заявил глава фракции КПРФ Павел Горшков, подчеркнувший, что он и его коллеги по партии будут голосовать за действующего председателя. Ему вторила лидер «Новых людей» в горсовете Екатерина Шалимова: «Дмитрий Владимирович обладает необходимым опытом, знаниями и личными качествами, чтобы эффективно руководить работой горсовета, с учетом интересов всех представленных в новом созыве политических сил».

В предвыборном выступлении господин Асанцев назвал шесть направлений, на которых, по его мнению, должен сконцентрировать усилия депутатский корпус. Это, во-первых, исполнение наказов избирателей, «заметная часть которых по объективным экономическим причинам переходит из прошлого созыва в новый»; во-вторых, благоустройство территорий с созданием новых общественных пространств; в-третьих, решение проблемы дефицита мест в детских садах и школах; в-четверых, развитие общественного транспорта («чем больше горожан будут выбирать для передвижения удобный общественный транспорт, тем меньше будет пробок»); в-пятых, расселение жителей из аварийного жилья; наконец, в-шестых, поддержка участников СВО и их семей.

Депутаты поддержали кандидата единогласно. Как, впрочем, и шестерых претендентов на посты его заместителей. Должности заняли Александр Быковский, Андрей Гудовский, Кирилл Покровский и Николай Тямин из «Единой России», Павел Горшков из КПРФ и Екатерина Шалимова из «Новых людей».

Также «Единая Россия» получила руководство над девятью из десяти комиссий горсовета. Только комиссию по наказам избирателей возглавил член фракции КПРФ Виктор Стрельников.

«У нас удивительный, сказочный город. Город-выскочка не только в Сибири, но и в Российской Федерации, потому что мы — самый большой муниципалитет в стране... Все государство и система управления, все общество смотрит на Новосибирск с особой заинтересованностью. Действуйте вместе. Помните, методы достижения компромиссных договоренностей для нас очень важны»,— напутствовал депутатов сенатор от заксобрания Новосибирской области Александр Карелин.

По мнению политолога Алексея Мазура, единодушие депутатов — результат договоренностей между депутатскими фракциями и группами.

«В горсовете восьмого созыва практически не оказалось случайных фигур, разве что пара депутатов от "Единой России". Все остальные избранники были в той или иной степени согласованы политблоком облправительства. Сессия лишь формально утвердила уже принятые решения»,— уверен он.

Распределение должностей господин Мазур считает вполне соответствующим соотношению политических сил: «"Новые люди" получили пост вице-спикера, что для фракции из трех депутатов совсем не мало. Да и КПРФ за пост вице-спикера и комиссию надо сказать единороссам "спасибо"». «Распределение должностей — это и распределение ресурсов. Председатель и трое его замов будут работать на постоянной основе, то есть за зарплату. Город будет оплачивать и работу коммуниста Виктора Стрельникова. Распределение ресурсов в горсовете выглядит более-менее справедливо и пропорционально»,— заключил политолог.

Михаил Кичанов