Экс-депутат гордумы Перми переехал во Францию

Бывший депутат гордумы Перми Сергей Медведев (внесен в реестр иностранных агентов) переехал из Грузии во Францию. Об этом он сообщил «Новому компаньону».

«Во Францию мы прилетели 18 сентября по визам с возможностью работы, но чтобы полноценно работать, нужно подтянуть французский язык. Также ведем переговоры с прикрепленным к нам социальным работником по поводу приема сына в школу или колледж»,— рассказал экс-депутат.

Сергей Медведев (внесен в реестр иностранных агентов) был избран депутатом Пермской думы в 2021 году по партийному списку КПРФ. В конце 2023 года он опубликовал на своей странице в соцсети пост, в котором заявил, что не празднует Новый год из-за боевых действий на Украине, и призвал к прекращению СВО. В январе 2024 года он был лишен депутатских полномочий и покинул Россию. В марте 2024 года Минюст РФ внес его в реестр иностранных агентов.