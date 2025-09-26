Владимир Аветисян вновь стал собственником шести компаний

Владимир Аветисян вновь стал совладельцем ООО «Вариант», ООО «М-Групп», ООО «Эл-транзит плюс», ООО «Линия-Э», ООО «Электех» и ООО «Проэнерджи». Соответствующая информация опубликована в «СПАРК-Интерфаксе».

В апреле этого года бизнесмен продал доли в этих компаниях трем организациям: ООО «МСК Логистика», ООО «МСК-СЭК» и ООО «ОЭС-Самарэнергосбыт». Теперь договоры купли-продажи расторгнуты.

Признать сделки недействительными в судебном порядке потребовало «Роснано», поскольку, по информации руководства госкорпорации, они совершены с целью «увода активов от возможного взыскания» в рамках другого арбитражного дела — о взыскании убытков с бывшего топ-менеджмента «Роснано» из-за проекта Plastic Logic.

Владимир Аветисян в 2013-2021 гг. работал заместителем председателя правления госкорпорации «Роснано», курировал работу проектного центра, создание новых инвестиционных фондов и управление ими.

Сабрина Самедова