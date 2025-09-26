Образовательные учреждения Северной Осетии эвакуируют из-за сообщений о минировании
В Северной Осетии образовательные учреждения эвакуируют из-за сообщений о возможном минировании. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Меняйло.
На месте работают правоохранительные органы, которые проверяют достоверность информации и принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан.
«Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам», — написал господин Меняйло.