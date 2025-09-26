Образовательные учреждения Северной Осетии эвакуируют из-за сообщений о минировании

В Северной Осетии образовательные учреждения эвакуируют из-за сообщений о возможном минировании. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Меняйло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Фото: ФГБУ «ЦОК АПК» Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Фото: ФГБУ «ЦОК АПК»

На месте работают правоохранительные органы, которые проверяют достоверность информации и принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан.

«Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам», — написал господин Меняйло.

Константин Соловьев