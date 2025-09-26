Зампрокурора Челябинской области назначен Дмитрий Дениш из Уссурийска

Назначен новый заместитель прокурора Челябинской области. Им стал 42-летний старший советник юстиции Дмитрий Дениш, до последнего времени занимавший должность прокурора Уссурийска, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Дмитрий Дениш родился в селе Черниговка Черниговского района Приморского края. Более 20 лет служил в органах прокуратуры Приморского края. В том числе работал следователем, старшим помощником, заместителем районного прокурора, затем был зампрокурора Находки, прокурором Лазовского района и Партизанска. С 2022 года по сентябрь 2025-го работал Уссурийским городским прокурором.