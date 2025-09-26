Жильцы многоквартирного дома в микрорайоне Астрахань-2 два месяца живут без газа

Жители многоквартирного дома №26 на ул. 1-я Железнодорожная в Астрахани второй месяц жалуются на отсутствие газа в квартирах. Подача газа прекратилась в середине августа, когда при ремонте крыши обнаружили засоры в вентиляционных каналах, сообщил региональный отдел Народного фронта.

«Газовая служба вообще не приехала и ничего нам не объяснила», - рассказали жильцы работникам организации.

Люди вынуждены использовать электроплитки и мангалы, что перегружает сети и вызывает перебои с электричеством. Хотя жильцы собрали деньги и частично очистили вентиляцию, для восстановления газа нужно заключить договор на техническое обслуживание с юридическим лицом. Назначенная администрацией в апреле 2015 года УК «Селена» оказалась «мертвой» и не ведет уставной деятельности, утверждается в сообщении Народного фронта.

ООО «УК „Селена“» зарегистрировано в Астрахани на ул. Татищева, 61 а в марте 2015 года. Учредитель - Николай Агафонов. С 2022 года юрлицо не имеет выручки и прибыли (последние показатели были зафиксированы в 2021 году: убытки в 16 млн руб. при обороте 16 млн руб.). УК была признана банкротом в ноябре 2022 года из-за долга в 1,6 млн руб. В апреле прошлого года конкурсным управляющим был назначен Виталий Толмачев. За период с 2015 года в отношении УК «Селена» инициированы 87 проверок, было выявлено 17 нарушений.

Организация направила запрос в прокуратуру Астраханской области с просьбой проверить ситуацию и принять меры для восстановления газоснабжения.

