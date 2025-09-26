В Казани оштрафовали водителя, перевозившего четырех «человеков-пауков»

На площади Тысячелетия в Казани сотрудники полиции остановили Chrysler, в котором четверо пассажиров ехали в костюмах «Человекапаука». Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 20 сентября. За рулем автомобиля находился 36-летний житель Казани, уроженец Египта, получивший российское гражданство в 2021 году.

В отношении мужчины составили несколько протоколов за нарушение правил дорожного движения: за опасное вождение, перевозку пассажиров вне кабины, нарушение правил пользования ремнями безопасности и управление автомобилем без права управления.

Анна Кайдалова