Turkish Airlines покупает 225 лайнеров Boeing

Аэрокосмическая корпорация Boeing сообщила о продаже авиакомпании Turkish Airlines 75 самолетов 787 Dreamliners и 150 самолетов 737 MAX. В Boeing заявили, что сделка станет крупнейшим для Turkish Airlines заказом узкофюзеляжных самолетов. Общая сумма соглашения превышает $30 млрд. Поставки самолетов запланированы на 2029–2034 годы.

О сделке было объявлено после того, как 25 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с президентом США Дональдом Трампом.

Boeing получила за последние месяцы несколько крупных заказов — в августе южнокорейская Korean Air купила у нее 103 самолета, а в мае катарская Qatar Airways подписала контракт на 160 самолетов.

Яна Рождественская