Глава Чувашской Республики Олег Николаев вступил в должность

Глава Чувашии Олег Николаев принес присягу и официально вступил в должность. Об этом господин Николаев сообщил в своем Telegram-канале.

«Впереди у нас много важных задач — они закреплены в Комплексной программе социально-экономического развития республики до 2030 года», — заявил Олег Николаев.

Глава республики также поблагодарил президента России и жителей Чувашии за оказанное доверие.

По итогам голосования Олег Николаев был переизбран на пост главы региона, его кандидатуру поддержали 67% жителей республики. Он возглавляет Чувашию с 2020 года.

