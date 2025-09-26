«Ламбада-маркет», музыкальный фестиваль «Станция Мир» и «Ночной велофест»

В выходные на Московском рынке пройдет фестиваль «Очень! Осень» с гастролями «Ламбада-маркета». В Горкинско-Ометьевском лесу состоится благотворительная акция «Лапа дружбы» с участием городских приютов для животных. На музыкальном фестивале «Станция Мир» можно будет послушать живые выступления 15 артистов. Также у казанцев будет возможность принять участие в «Ночном велофесте». Также в планах не неделю: концерты рэпера Словетский и группы Jane Air, фильм с Томом Хэнксом в главной роли и мультимедийная мистерия на Черном озере. Подробнее — в афише «Ъ».

Где послушать музыку

Какие спектакли посмотреть

Что смотреть в кино

Чем заняться еще

25 сентября в ГБКЗ имени Сайдашева состоится концерт студентов класса заслуженного деятеля искусств РФ и РТ Рустема Абязова в сопровождении Казанского камерного оркестра La Primavera. Программа будет включать шедевры мировой классики от зарубежных и российских композиторов: Генрика Венявского, Мориса Равеля, Петра Чайковского и других. Начало концерта в 18:30, билеты от 450 руб. (6+)

25 сентября в КЦ «Чулпан» пройдут два концерта симфонического оркестра при свечах. Музыканты исполнят саундтреки из культовых фильмов и сериалов: «Хатико», «Титаник», «Игра престолов» и других знаменитых кинокартин. Начало в 17:00 и 19:00, билеты — от 3200 руб. (6+)

27 сентября в театре имени Камала состоится музыкальная программа «Мультконцерт» с саундтреками анимационных фильмов: «Симпсоны», «Алладин», «Русалочка», «Мулан», «Король Лев», «Красавица и чудовище», «Холодное сердце», «Мой сосед Тоторо» и других. Также прозвучат музыкальные произведения из спектакля «Старик из деревни Альдермеш» и балета «Шурале». Начало в 14:00, билеты от 1500 руб. (6+)

27 сентября на сцене Korston с большим сольным концертом выступит Словетский — рэп-исполнитель, участник группы «Константа», артист музыкального лейбла Gazgolder.Начало в 20:00, билеты от 2500 руб. (16+)

28 сентября в клубе Reborn петербургская группа Jane Air проведет концерт в Казани в поддержку своего девятого студийного альбома. Зрителей ждут новые треки и хорошо знакомые хиты, а также фирменная энергетика. Начало в 20:00, билеты от 2200 руб. (16+)

29 сентября в «Униксе» выступит исполнитель Султан Лагучев. В концертную программу артиста входят как известные композиции «Горький вкус», «Коронована мадам», «Люблю и ненавижу», так и недавно вышедшие песни. Начало концерта в 19:00, стоимость билетов — от 2200 руб. (6+)

1 октября в 19:00 в театре имени Камала состоится концерт, посвященный Дню музыки. Произведения композитора Эльмира Низамова, музыка из балетов «Тесла» и «Миллиган», а также из спектаклей театра Камала будут исполнены оркестром театра Камала под управлением главного дирижера и художественного руководителя Данияра Соколова. Билеты от 500 руб. (6+)

25 сентября на театральной площадке MON покажут документальный спектакль «Прима». Актрисы Елена Калаганова и Ляйсан Рахимова снимут маски и расскажут об актерской профессии откровенно, смешно и светло. О чем они думают, пока ждут выхода на сцену? Как влияют на них зрители? Есть ли жизнь после театра? Ответы на эти и другие вопросы услышит зритель во время постановки. Начало в 19:00, стоимость билетов — 1100 руб. (16+)

25 и 26 сентября в Особняке Демидова можно будет посмотреть спектакль «Говорит Москва» в жанре «советско-античного застолья». По сюжету лирической трагедии у повзрослевшей дочери происходит первый конфликт с отцом. Нежелание отца видеть в дочери взрослую девушку приводит к разрыву в их отношениях, от чего страдают обе стороны. Начало в 19:00, билеты — 3000 руб. (18+)

26 сентября на сцене театра на Булаке покажут спектакль «Примадонны». Главные герои — актеры Лео и Джек — оказываются на мели. Из объявления в газете они узнают, что пожилая миллионерша ищет своих племянниц для того, чтобы оставить им наследство. Герои решают пойти ва-банк и разыграть спектакль в реальной жизни. Начало показов в 15:00 и 19:00, стоимость билетов — от 800 руб. (16+)

28 сентября в творческой лаборатории «Угол» покажут спектакль «Faust». Постановка позиционируется как «конференция-триллер», где зрители попадут на «странную научную конференцию» и в мир произведения «Фауст». Начало в 19:00. Билеты — 800 руб. (16+)

30 сентября в 19:00 на сцене «Уникса» представят комедийный спектакль «Бывшие» с участием звезд российского кино Глафиры Тархановой, Анны Михайловской, Андрея Соколова и других. К Ольге и её мужу Дмитрию собирается в гости любящий и очень состоятельный отец. Но вот незадача: Ольга с Дмитрием уже давно в разводе и даже успели обзавестись новыми семьями. Чтобы не волновать отца после недавно перенесенного инфаркта, главные герои прибегают ко лжи во благо. Билеты от 1600 руб. (6+)

Что смотреть в кино

В российских кинотеатрах вышла в прокат драма «Тогда. Сейчас. Потом» с Томом Хэнксом в главной роли. Обитатели дома в Новой Англии сменяют друг друга на протяжении века. В 1950-х здесь родился мальчик Ричард, который проводит в доме все детство и юность и позже приводит в дом невесту Маргарет. Молодая семья обзаводится детьми, дети обзаводятся внуками, а Ричард и Маргарет начинают понимать, что их время уходит. (18+)

С 1 октября сеть кинотеатров «Киномакс» начнет показывать все части серии фильмов «Сумерки». Первая часть фэнтези рассказывает о семнадцатилетней девушке Белле, которая переезжает к отцу в небольшой городок Форкс. Она влюбляется в загадочного одноклассника, который, как позже выясняется, является вампиром, отказавшимся от нападений на людей. (18+)

Чем заняться еще

25 сентября в Stand Up Kazan выступит Вася Медведев — комик, резидент Stand Up Club #1, участник проектов «Стендап комики», «Книжный клуб», «Разгоны» и других. Начало в 21:30, билеты от 1200 руб. (18+)

27 сентября в Горкинско-Ометьевском лесу пройдет благотворительная акция «Лапа дружбы», организованная приютом «Щенячий патруль». Гости мероприятия смогут познакомиться с четвероногими участниками и забрать питомца домой, сделать пожертвования для городских приютов, посетить лекции от кинологов и мастер-классы для детей, а также принять участие в играх и интерактивах. Акция пройдет на площадке для выгула собак с 11:00 до 15:00, вход свободный.

27 сентября казанцев приглашают на «Ночной велофест». В этом году заезд приурочен к 80-летию Победы и Году Защитника Отечества. Во время движения участники услышат аудиоэкскурсию о вкладе Казани в историю Великой Отечественной войны. Продолжительность маршрута составит 18 км. Старт заезда — в 22:00 от парковки мотошколы «БКЕ». Участие по бесплатной регистрации.

27-го и 28 сентября на Московском рынке пройдет фестиваль «Очень! Осень». В программе: фермерская ярмарка, турниры по шахматам и настольному теннису, концерт с участием хедлайнера группы «Базар», диджей-сеты и события для детей от проекта «Смена Дети». В рамках фестиваля также пройдет «Ламбада-маркет», где будут представлены бренды одежды, украшений и предметов для дома из Казани, Москвы, Нижнего Новгорода и других городов России. Событие продлится оба дня с 12:00 до 21:00, вход свободный.

28 сентября с 10:00 до 12:00 на набережной Казанки будет работать мобильный пункт приема. В рамках экологической акции волонтеры проекта «ЭкоЛогично» будут принимать вторсырье и одежду на переработку: вещи в хорошем состоянии (одежду, книги, канцтовары), а также пластик, металл, фольгу, технику, макулатуру и другие виды вторсырья.

28 сентября в 18:00 и 20:30 в Stand Up Kazan выступит Егор Свирский — стендап-комик из Беларуси, участник проекта «Стендап на ТНТ» и шоу «Разгоны». Комик строит программу на наблюдениях за абсурдностью повседневной жизни. Стоимость билетов — от 900 руб. (18+)

28 сентября в ИТ-парке имени Башира Рамеева пройдет музыкальный фестиваль «Станция Мир» в рамках фестиваля креативных индустрий «Город-Реактор». В программе: выступления 15 артистов, в том числе Каспий, Defne, хопелес, К3dert, Midin, а также выпускников лаборатории «Город-Реактор». Начало в 18:00, билеты от 750 руб.

30 сентября на «Ак Барс Арене» пройдет футбольный матч с участием казанского «Рубина» и питерского «Зенита». Матч Кубка России начнется в 18:00. Стоимость билетов — от 400 руб.

30 сентября в парке «Черное озеро» состоится показ электроакустической мультимедийной мистерии NEON NATURE. Проект откроет III Международный фестиваль современной музыки Synesthesia Lab. По замыслу авторов проекта пространство парка преобразится в гигантскую теплицу, где живое дерево станет музыкальным инструментом благодаря art&science технологиям. С 22:00 до 0:00 проект продолжится в формате световой и звуковой инсталляции. Показы пройдут в 18:30 и 20:00, вход свободный.

Гузель Ахметгалиева