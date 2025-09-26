Турция отказалась от требования признать донер традиционным блюдом ЕС

Международная федерация производителей донера, штаб-квартира которой находится в Стамбуле, отозвала свою заявку в Еврокомиссию с требованием признать это турецкое блюдо из мяса в хлебной лепешке традиционным блюдом Евросоюза. Об этом сообщили немецкие СМИ.

Федерация подала заявку еще в 2022 году — она хотела добиться для донера статуса «гарантированного традиционного блюда» в ЕС. По некоторым подсчетам, в ЕС ежегодно продаются донеры на €3,5 млрд, из них на €2,4 млрд — в Германии.

Если бы такое решение было принято, изготовление донера в странах ЕС стало бы регулироваться весьма жесткими правилами, а все блюда, не соответствующие этим нормам, потеряли бы право на это наименование. В частности, в заявке говорилось, что в донере можно использовать только определенные виды мяса (например, говядину старше 16 месяцев) и приправы, она также регулировала состав маринада, толщину кусков мяса и другие параметры.

Особенное беспокойство такие требования вызвали в Германии, где это блюдо, завезенное иммигрантами из Турции, стало одним из популярных видов уличной еды. По словам пресс-секретаря Союза производителей донера Германии Эрдогана Коча, если бы заявка была утверждена, 95% донеров, изготавливаемых в Германии, потеряли бы право продаваться под этим наименованием. «Донер принадлежит Германии. Мы не нуждаемся в указаниях из Анкары»,— заявлял ранее бывший министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир.

Яна Рождественская