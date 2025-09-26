«Аэрофлот» открыл в Шереметьево стойку регистрации для пассажиров с животными

«Аэрофлот» (MOEX: AFLT) выделил стойку для регистрации №349 в Шереметьево для пассажиров с животными. Теперь они смогут пройти все предполетные формальности в отдельном потоке, сообщили в авиакомпании.

На стойке можно получить посадочный талон, оформить питомца для перелета и проконсультироваться по всем вопросам, связанным с перевозкой животных.

В будущем «Аэрофлот» рассчитывает открыть в Шереметьево еще одну такую стойку — для пассажиров международных рейсов. В пресс-релизе авиакомпании нет информации об организации подобных удобств в других аэропортах.