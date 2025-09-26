Один из участников «Лесопожарного биатлона-2025» умер в больнице

С начальником краснобаковской пожарно-химической станции ГАУ НО «Нижегородский лесопожарный центр» произошел несчастный случай во время регионального конкурса 25 сентября, сообщили в региональной госинспекции труда. Работника доставили в больницу, где он скончался.

Уточняется, что сотруднику стало плохо во время одного из этапов «Лесопожарного биатлона-2025»: он упал в обморок, находясь в служебной машине.

Гострудинспекция начала расследование смертельного несчастного случая на производстве.

Галина Шамберина