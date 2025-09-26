Водитель из Новосибирска ответит в суде за ДТП с четырьмя погибшими на Алтае

В Республике Алтай завершили расследование уголовного дела о ДТП, в котором погибли четыре человека. В качестве обвиняемого по нему привлекли жителя Новосибирска, который управлял автомобилем Nissan Serena, рассказали в республиканском управлении СКР.

Авария, в обстоятельствах которой разбиралось следствие, произошла 15 июля на Чуйском тракте (Р-256). 70-летний водитель Nissan, который был в болезненном и утомленном состоянии, совершал обгон попутной машины. В иномарке в это время находились пятеро его родных, четверо из них не были пристегнуты ремнями безопасности.

Nissan выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с грузовиком Shacman. Как рассказали в прокуратуре региона, внук и две дочери водителя легковушки от полученных травм погибли на месте, жена скончалась через несколько дней в больнице.

Следователи завели уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Водитель Nissan признал вину в полном объеме.

Илья Николаев