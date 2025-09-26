В Самарской области объявлен осенний призыв на военную службу

Определены сроки осеннего призыва на военную службу в Самарской области. Он пройдет с 1 октября по 31 декабря 2025 года. Указ губернатора опубликован на портале правовой информации.

Указ предписывает сформировать в регионе призывную комиссию во главе с председателем в лице губернатора Самарской области. Зампредседателя комиссии назначен региональный военный комиссар полковник Алексей Вдовин. Также военному комиссариату Самарской области рекомендовано создать временный штат администрации сборного пункта в Сызрани.

Георгий Портнов