Житель Ярославля отдал мошенникам золотые изделия стоимостью 6 млн рублей

В Ярославле возбуждено уголовное дело о мошенничестве по факту обмана 79-летнего местного жителя, лишившегося золотых изделий общей стоимостью 6 млн руб. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Потерпевшему поступил звонок от якобы представителя спецслужб. Неизвестный сообщил жителю Ярославля, что от его имени зафиксирован перевод средств в поддержку незаконного вооруженного формирования. В качестве доказательства невиновности потерпевшего убедили «задекларировать» имеющиеся ценности.

Житель Ярославля передал курьеру шкатулку, в которой находились 30 золотых монет различных номиналов, трое золотых часов и множество золотых украшений общей стоимостью 6 млн руб. Позже пенсионер обратился в полицию.