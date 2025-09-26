В Екатеринбурге начнут судить обвиняемых в мошенничестве при ремонте пермского военного госпиталя
Уголовное дело в отношении бывшего начальника филиала «Строительное управление» публично-правовой компании «Военно-строительная компания» Сергея Сухова, его заместителя Дмитрия Сергеля и директора ООО «Специальные технологии строительства» Павла Кравченко будет рассматривать Октябрьский районный суд Екатеринбурга. Первое заседание назначено на 30 сентября. Об этом сообщает РИА Новости.
Пермский гарнизонный военный госпиталь
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Как ранее сообщала пресс-служба СКР, в ходе расследования уголовного дела было установлено, что в 2022 году при выполнении государственного оборонного заказа между Минобороны России, ППК «ВСК» и ООО «Специальные технологии строительства» были заключены многомиллионные контракты на выполнение работ по капитальному ремонту объектов в Свердловской области и городе Перми. С июля по октябрь 2022 года господа Сухов, Сергель и Кравченко путем завышения стоимости выполненных работ похитили более 75 млн руб., причинив государству ущерб в особо крупном размере.
В ходе предварительного следствия Сергей Сухов и Павел Кравченко полностью признали вину в совершении преступления. Дмитрий Сергель скрывается от органов следствия и объявлен в межгосударственный розыск. В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий военными следователями на имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму более 17 млн руб.