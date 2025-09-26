Волгоградские аграрии с начала года обновили парк сельхозтехники на 4,5 млрд

Волгоградские аграрии с начала этого года обновили парк сельхозтехники, закупив 552 единицы, включая 122 трактора и 85 комбайнов. На это потратили более 4,5 млрд руб. Обновление техники стало возможным благодаря льготным лизинговым программам и инвестиционным кредитам.

В 2025 году доля самоходной техники, купленной по лизингу, достигла почти 50%. За год приобрели 29 колесных тракторов, 29 комбайнов и 196 единиц другой техники. Программа №1432, популярная среди фермеров, в этом году увеличила скидки: на узкоспециализированную технику до 50%, на прицепную и навесную — до 16,5%. Самоходная техника будет продаваться с 10% скидкой, а оборудование для хранения и переработки зерна — с 12,5%.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отметил, что модернизация парка сельхозтехники — ключевое направление для развития регионального АПК. Использование современного оборудования повышает качество сельскохозяйственных работ.

Нина Шевченко