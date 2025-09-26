Лукашенко пообещал Путину не снижать объемы импорта российского газа

Белоруссия продолжит закупать российский газ в прежних объемах, заявил президент страны Александр Лукашенко. Так он ответил на слова президента России о том, что Белорусская АЭС стала конкурентом «Газпрому». Владимир Путин напомнил собеседнику его же слова о том, что 40% электроэнергии Белоруссия получает от атомной электростанции.

«Я думаю, что "Газпром" в накладе здесь не останется. Везде сегодня нужен природный газ»,— сказал Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным (цитата по "БелТА"). Президент Белоруссии уточнил, что в «холодном режиме» в стране продолжают работать газовые электростанции. На некоторых из них, по его словам, разместили майнинговые фермы.

Первую в Белоруссии АЭС мощностью 1,2 ГВт построил «Росатом». Она начала работу в ноябре 2023 года.