В Гааге за «шпионаж в пользу России» задержали 17-летних «хакеров»

Полиция Нидерландов задержала в Гааге двух 17-летних подростков, которых подозревают в шпионаже в пользу России. Об этом пишет Telegraaf. Предположительно, несовершеннолетние использовали сниффер для перехвата раздаваемого по Wi-Fi интернет-трафика.

Подростков задержали по наводке Службы общей разведки и безопасности. Так как они несовершеннолетние, правоохранители неохотно делятся информацией о деле, отмечает голландская пресса. Известно, что им уже избрали меру пресечения: один останется под арестом еще на две недели, второго отправили под домашний арест.

Отец одного из подростков заявил журналистам, что их подозревают в выполнении заказов на хакерские атаки. Предположительно, они могли перехватывать трафик, когда гуляли по городу и проходили мимо административных зданий, в том числе Европола. По версии следствия, заказ им поступил через Telegram.

Телеканал RTL на своем сайте опубликовал материал, в котором Россию обвиняют в вербовке шпионов на Западе. «Россия вербует подростков для диверсий на Украине и в Европе» как «одноразовых шпионов», говорится в публикации.