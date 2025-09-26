В Башкирии сотрудника лесхоза арестовали по обвинению в получении взятки

Иглинский межрайонный следственный отдел предъявил старшему мастеру Иглинского лесхоза (подведомственен министерству лесного хозяйства Башкирии) обвинение в получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба управления СКР по Башкирии. Суд заключил его под стражу.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемый получил от трех граждан взятку за отвод лесных участков для вырубки древесины на продажу. По данным «Ъ-Уфа», сумма взятки составила 35 тыс. руб.

Преступление выявили в ходе совместной работы следователи СК и оперативники МВД республики.

Фигуранта уголовного дела проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

Майя Иванова