В Башкирии сотрудника лесхоза арестовали по обвинению в получении взятки
Иглинский межрайонный следственный отдел предъявил старшему мастеру Иглинского лесхоза (подведомственен министерству лесного хозяйства Башкирии) обвинение в получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба управления СКР по Башкирии. Суд заключил его под стражу.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По версии следствия, обвиняемый получил от трех граждан взятку за отвод лесных участков для вырубки древесины на продажу. По данным «Ъ-Уфа», сумма взятки составила 35 тыс. руб.
Преступление выявили в ходе совместной работы следователи СК и оперативники МВД республики.
Фигуранта уголовного дела проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.