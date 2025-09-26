«Здесь смешались воедино стиль милитари, рабочая одежда и спорт-эстетика»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о необычной концепции бренда, объединяющей свободу самовыражения и коллаборации с разными дизайнерами и художниками.

Недавно я побывала в Японии и, конечно, не могла пройти мимо одного из моих любимых дизайнеров — Йодзи Ямамото. Я, разумеется, знала все его основные линии и проекты типа магазина только белых вещей, но его проект Wildside Yohji Yamamoto стал для меня открытием. Этот проект, появившийся в 2022-м в онлайн-формате, потом с магазином в Осаке, а в прошлом году и магазином в Токио, — не просто новая линия. Это зона свободы, где Ямамото раскрывает свою wild-сторону, приглашая к сотрудничеству самых неожиданных партнеров: от других модных марок до художников и арт-групп.

Здесь смешались воедино стиль милитари, рабочая одежда и спортивная эстетика, переработанные в современную унисекс-канву, — все это в фирменном черном, но с новыми акцентами и смыслом. Что интересно: здесь нет размеров, одежду, как говорят продавцы, можно носить всей семьей. При этом Wildside имеет коллаборационный формат. Уже в первой коллекции участвовали AMBUSH, Needles, NOMA t.d., Hysteric Glamour и MINEDENIM. Купить можно не только одежду и аксессуары, но и такие предметы, как скейтборд. Конечно, я не могла удержаться от покупки скейта в довесок к куче брюк, рубашек и шапке.

