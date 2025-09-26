«В коммерческой недвижимости нет единых норм по числу мест для электромобилей»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о недостаточном количестве зарядных станций в бизнес-центрах столицы.

Инфраструктура для электромобилей в московских деловых кластерах развивается медленнее, чем в целом по городу. При этом востребованность с каждым годом растет. Опция предусмотрена чуть более чем в половине строящихся столичных офисных центров, посчитали в рамках исследования специалисты компаний MR Office и Punkt E. В столице за пять лет стало в 20 раз больше электрокаров. Сейчас в городе зарегистрировано более 19 тыс. электромобилей и почти 22,5 тыс. гибридов. По прогнозам департамента транспорта, к 2030 году общее количество электрических машин в столице может достичь 320 тыс. или 7% общего автопарка. При этом в городе и области насчитывается более 1,5 тыс. зарядных станций.

В отличие от жилья, в коммерческой недвижимости нет единых норм по количеству мест для электромобилей: сегодня их доля колеблется от 2% до 20% паркинга, отмечают эксперты. Между тем это ключевой ресурс для достижения городских целей — 35 тыс. зарядных станций к 2030 году. Кроме того, наличие станций повышает привлекательность объекта для арендаторов. Из 40 запланированных к вводу до 2030-го в Москве офисов класса А чуть более половины предусматривают наличие зарядных станций. В документации на 17 объектов они не упоминаются вовсе. Только в каждом восьмом проекте раскрыто количество зарядных точек — всего 129 на все объекты.

Светлана Бардина