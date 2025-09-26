«Не требующий постоянной подзарядки транспорт — это давняя мечта человечества»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о концепт-каре Ford Nucleon и макете «Волги» ГАЗ-21.

Вероятно, убедительнее всего призывы развивать ядерную энергетику звучали из радиоприемников тех автомобилей, которым не повезло попасть в гигантские пробки, сковавшие центр столицы в четверг вечером, вызванные перекрытиями в Москве, случившимися как раз по поводу Глобального атомного форума, проходившего на ВДНХ. Дорога по Садовому кольцу от «Курской» до «Красных Ворот» легко могла превысить два часа: как раз было время подумать о том, что индивидуальный транспорт с двигателем внутреннего сгорания — это какой-то пережиток прошлого.

Конечно, со временем чиновников заменит нейросеть, а искусственному интеллекту, как известно, не нужны ни машины с мигалками, ни перекрытия улиц. Но есть определенные надежды и на ядерную энергетику. Транспорт, не требующий постоянной подзарядки, — это давняя мечта человечества. В 1957 году корпорацией Ford была представлена масштабная модель концепт-кара Nucleon, своеобразного «автомобиля будущего» того времени, работающего за счет компактного ядерного реактора. А на ВДНХ в павильоне «Атом» сегодня можно увидеть макет «Волги» ГАЗ-21. Как в фильме «Берегись автомобиля», но чуть подлиннее, на шести колесах и с ядерной установкой вместо бензинового мотора. Макет этот сделали уже в XXI веке, и это скорее фантазия на тему «как могло бы быть, если».

Однако работы над атомизацией транспорта в Советском Союзе, конечно же, велись. И речь не только об атомоходе «Ленин». В том же 1957 году, когда был спущен на воду знаменитый впоследствии ледокол, в Москве вышла книжка «Атомная промышленность», где автор всерьез размышлял о том, как было бы здорово под капот автомобиля «Победа» поставить атомный реактор. В этом случае, чтобы проехать 200 тыс. км, такой вот атомной «Победе» потребовались бы не 20 тонн бензина, а всего 12 граммов урана. Были проекты с атомными локомотивами и мобильными атомными электростанциями на гусеничном ходу. Однако все подобные исследования были прекращены еще до чернобыльской катастрофы.

