Парламент Словакии закрепил в конституции положение о двух полах

Парламент Словакии принял поправку в конституцию страны, которая признает только два пола — мужской и женский. Она также запрещает суррогатное материнство и усыновление детей парами не в браке.

Как передает газета Pravda, поправку поддержали 90 депутатов – минимальным количеством голосов для закрепления новых положений в конституции. Всего на заседании присутствовали 99 парламентариев из 150. Поправка вступит в силу с 1 ноября.

Летом из-за нехватки голосов заседание парламента перенесли на 25 сентября. Перед самим заседанием спикер парламента Рихард Раши перенес голосование на 26 сентября.

Премьер Словакии Роберт Фицо говорил, что положение о признании только двух полов имеет «ключевое значение в укреплении защиты традиционных ценностей и обеспечении правовой стабильности». Депутат Ростислав Краткий утверждал, что господин Фицо «отрицает все консервативные ценности» и пытается «злоупотреблять доверием консерваторов» перед выборами.