Жителя Башкирии признали виновным в убийстве тринадцатилетней давности

Верховный суд Башкирии приговорил 48-летнего жителя Белорецка к 16 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на год, признав его виновным в убийстве с целью скрыть другое преступление (п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Как установил суд, в феврале 2012 года в Белорецке после пожара в частном доме было обнаружено тело пенсионера с признаками насильственной смерти. Преступника тогда установить не удалось.

В этом году следователи и криминалисты повторно изучили материалы дела и допросили свидетелей (в том числе, с помощью полиграфа). Один из них сознался в убийстве и подробно рассказал о произошедшем.

Следствие выяснило, что обвиняемый проник домой к пенсионеру для кражи. Когда хозяин застиг подсудимого на месте преступления, тот несколько раз ударил его ножом в живот и задушил. Открыв конфорки газовой плиты, он бросил горящую сигарету и скрылся.

Майя Иванова