В Ярославле три земельных участка безвозмездно отдадут для Минобороны

Мэрия Ярославля передаст из муниципальной собственности в собственность РФ три земельных участка и шесть объектов недвижимости на улице Промышленной для формирования и размещения 299-го парашютного десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Соответствующее решение подписали мэр Артем Молчанов и председатель муниципалитета Сергей Калинин.

Напомним, на Промышленной с начала 2025 года строят военный городок. Предварительно мэрия передала в собственность РФ под строительство два крупных земельных участка на территории бывшей военной базы.

На заседании муниципалитета 24 сентября председатель комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии Денис Пуговишников сообщил депутатам о необходимости передачи в собственность РФ еще трех участков и шести объектов недвижимости.

В пояснительной записке к проекту решения уточнялось, что «имущество необходимо Министерству обороны РФ». К передаче планируются, среди прочего, нежилые здания клуба, проходных пунктов, пожарной команды. Земельные участки имеют общую площадь свыше 13 тыс. кв. м.

Алла Чижова