Задержали трех жителей Перми, похитивших 9 млн рублей у челябинской пенсионерки

УМВД России по Челябинску возбудило уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении трех жителей Перми, которые помогли аферистам похитить 9 млн руб. у 80-летней местной жительницы. Подозреваемых поместили в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

По версии челябинского УМВД, анонимные кураторы убедили пенсионерку, что ее данные используются для оказания финансовой поддержки ВСУ. Если местная жительница не задекларирует свои сбережения, уверяли мошенники, на нее заведут уголовное дело и проведут обыск в квартире. Челябинка отдала 9 млн руб. «кассиру», но вскоре осознала произошедшее и обратилась в полицию.

Работники оперативно-сыскного отдела уголовного розыска управления МВД России по городу установили, что трое граждан, похитивших деньги, скрылись на автомобиле в направлении Екатеринбурга. При содействии коллег из Свердловской области сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых и изъяли у них 220 тыс. руб. Предварительно, подельники в возрасте от 19 до 25 лет являются жителями Перми. Они исполняли роли водителя, курьера и видеооператора.

Виталина Ярховска