В Ульяновской области задержаны с поличным сбытчики контрафактного алкоголя

В ходе оперативно-разыскных мероприятий региональными УФСБ и СУ СКР задержаны с поличным двое жителей Ульяновской области при попытке реализации очередной партии контрафактной продукции, сообщило в пятницу управление ФСБ по Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ведомство сообщает, что в ходе обысков обнаружено и изъято из незаконного оборота более 50 тысяч пачек табачной и шесть тысяч бутылок алкогольной немаркированной продукции на общую сумму свыше 8 млн руб.

Задержанным предъявлено обвинение в приобретении и сбыте немаркированной продукции группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, до шести лет лишения свободы). Обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В СУ СКР отмечают, что соучастников преступления может быть значительно больше, их установлением сейчас занимаются следователи.

Андрей Васильев, Ульяновск