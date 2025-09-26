СКР возбудил дело после обрушения дома в усадьбе «Никольское-Урюпино»

25 сентября в городском округе Красногорске обрушилась часть северного фасада и колоннады Главного дома усадьбы «Никольское-Урюпино». Об этом сообщила пресс-служба подмосковного управления СКР. Ведомство возбудило уголовное дело о повреждении объектов культурного наследия.

Причины произошедшего неизвестны. Следствие планирует повторно осмотреть место происшествия, провести строительно-технические экспертизы, а также допросить должностных лиц.

Усадьбу «Никольское-Урюпино» построили в 1810 году по проекту князя Николая Голицына. В 1918 году ее национализировали, на базе создали музей. В 2004 году в Главном доме усадьбы случился пожар, после чего в 2005-2017 годах его реставрировали.

Никита Черненко