Боты «настраиваются» на спектакли

Посетители театров сталкиваются с проблемами при покупке билетов. В некоторых случаях они заканчиваются всего через несколько минут после старта продаж. Причем это касается даже мест на спектакли, которые много лет находятся в репертуарах. Опрошенные “Ъ FM” участники рынка считают, что это может быть новая схема работы перекупщиков: они настраивают специальные боты, которые скупают места, а затем продают в несколько раз дороже. Подробности — у Анастасии Таслуновой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Театральный сезон в Москве закончился, не начавшись. Ведь попасть на спектакли, например, в театре Вахтангова почти невозможно. Места на самые популярные постановки — «Бег» и «Король Лир» режиссера Юрия Бутусова, «Царь Эдип» и «Улыбнись нам, Господи» Римаса Туминаса — раскупаются за считанные минуты. Так, 25 сентября продажи на ноябрьские спектакли открыли в полдень, а через несколько минут большую часть мест выкупили, рассказала “Ъ FM” москвичка Ольга, которая не смогла купить билеты: «Вахтанговский — мой любимый театр. На почту пришло сообщение, что открыта продажа. И, зайдя на официальный сайт театра в течение буквально пяти минут, я обнаружила, что и билетов-то уже и нет. В частности, хотела попасть на спектакль "Бег", который давно хочу увидеть, но никак не получается».

Граждане, действительно, больше интересуются театром. По статистике Минкульта, в 2024-м их посещаемость выросла на 3% год к году и составила почти 40 млн человек. Театральные сборы увеличились более чем на 20%, до 50 млрд руб. Но возможно ли раскупить билеты за несколько минут? Все это больше напоминает работу перекупщиков, считает главный редактор информационного агентства InterMedia Евгений Сафронов: «Это товар, пользующийся повышенным спросом. Всегда и везде есть дефицит билетов на серьезные мероприятия. Есть и люди, которые умеют обращаться с этим: организовать бот, который постарается выкупить все возможное буквально за секунду. В московских заведениях действительно проверяют и усложняют проход, но находятся умельцы, некоторые даже подкупают людей».

С марта этого года для покупки билета в московские театры требуется предоставлять данные паспорта, водительских прав или студенческого билета. Билетеры на входе спрашивают документы. Эта инициатива была направлена на борьбу с перекупщиками. Впрочем, полностью это проблему не решило, а сами площадки не всегда готовы активно бороться с ними, считает директор театра «Новая опера» Антон Гетьман: «Есть перспектива вторичного рынка, и на этом можно зарабатывать.

Бороться с подобного рода явлениями должны соответствующие органы. Театр не должен заниматься тем, что происходит за периметром его здания.

Есть ли вообще перспектива победить этот бизнес? Я вам точно говорю — нет. Театр заинтересован быстро продать большой объем билетов. Деньги в кассу пришли. Почему он должен бороться с недобросовестными людьми, которые настроили боты, скупающие всё?»

Те зрители, которые покупают билеты у перекупщиков, идут на риск. Нередко приобретенные билеты оказываются недействительными, а продавцы перестают выходить на связь. Однако таких случаев за последнее время стало меньше, рассказала юрист по защите прав потребителей Мария Свиридова: «Проблема несколько надуманна. Во-первых, у нас сейчас большинство театров требуют паспорт, что доставляет очень много неудобств потребителям. Жаловаться на то, что вы с рук купили очень дорогой билет, бесполезное занятие. Это не преступление так же, как не преступление продавать задорого. Если мы говорим, что был продан фальшивый билет, то это мошенничество, и с этим обращаться надо в правоохранительные органы и суд».

Руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин в апреле позитивно оценивал влияние новых правил с покупкой именных билетов. По его словам, эта мера помогает в борьбе с мошенниками, однако на входе многих театров все еще можно встретить перекупщиков с их «эксклюзивными предложениями».

Александра Майданская