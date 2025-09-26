«Следующие матчи "Динамо" ответят на многие вопросы»

Вечером 26 сентября в Самаре матчем «Крылья Советов»—«Динамо» стартует 10-й тур РПЛ. Динамовцы занимают в турнирной таблице восьмое место. Возглавляет же список команд «Краснодар», но плотность в верхней части таблицы серьезная. «Рубин», который идет седьмым, отстает от лидера всего на четыре очка и после 10-го тура все может измениться. Что ждет болельщиков в ближайшие выходные? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

В нынешнем сезоне сразу несколько клубов начали чемпионат значительно ниже ожиданий болельщиков. Среди московских команд это «Динамо» и «Спартак». Что касается бело-голубых, то многих не убедила даже победа над «Оренбургом» 21 сентября, так как уровень футбола подопечные Валерия Карпина показали не самый высокий. К тому же их соперник — один из самых слабых клубов. Так что следующие матчи бело-голубых (26 сентября с «Крыльями» и через неделю с «Локомотивом») ответят на многие вопросы. Динамовцы, конечно, приехали в Самару в качестве фаворита, но уверенности, что они смогут взять три очка нет, считает комментатор Александр Аксёнов: «Кадровые трудности "Динамо" никуда не уходят. Команда никак не может сложиться в единый состав, а отсюда нет возможности построить игру, которую бы чувствовали все. Поэтому москвичи, безусловно, фаворит в игре с "Крыльями", но все будет очень непросто».

«Спартак» в рамках 10-го тура встречается с «Пари НН» 28 сентября и по идее свои три очка брать должен. Но в стане красно-белых, как всегда, не все спокойно. Футбольный агент Тимур Гуркцая считает, что дни Деяна Станковича на посту главного тренера сочтены: «ЛУКОЙЛ не принимает импульсивных решений. Там недовольны тем, что происходит, как это выглядит. Они тоже же все слышат, собирают информацию. Я реально считаю, что уже пошел отсчет времени до увольнения Станкевича».

А вот у «Зенита» в эти выходные точно проблем не будет. «Оренбург» — не соперник самому дорогому клубу страны, тем более после победы команды Сергея Семака над «Краснодаром». Но далеко не все верят, что сине-бело-голубые вернулись и сейчас начнут длительную победную поступь. Былой мощи у бывшего чемпиона все равно нет, уверен футбольный эксперт Дмитрий Булыкин: «Я даже не видел никакой серьезной, мощной игры. Пока еще команда далека от той мощи, которая у нее была раньше, когда она всех разносила. Можно даже вспомнить прошлую игру с "Краснодаром", когда там у них были повышенные премиальные. Хотя все равно ни повышенные премиальные, ни победа над соперником не принесла им чемпионства в прошлом сезоне».

«Краснодару» в 10 туре нужно обыгрывать «Ростов» в гостях, что видится вполне посильной задачей. А вот ЦСКА предстоит сыграть дома с «Балтикой». Так уже вышло, что команды идут рядом в турнирной таблице: армейцы вторые, а калининградцы — третьи. И пока «Балтика» не проиграла в РПЛ ни одного матча так же, как и «Локомотив», которому 27 сентября предстоит встреча с казанским «Рубином». Последний, кстати, приобрел Далера Кузяева, совсем недавно выступавшего за французский «Гавр». К сожалению, при таком изобилии любопытных противостояний «Матч ТВ» покажет в прямом эфире только одну игру «Зенит»—«Оренбург» 27 сентября в 19.30. Остальное можно увидеть только на платной основе на «Матч Премьер», так как общедоступный федерльный телеканал отдает предпочтение встречам испанского и итальянского чемпионатов.

Владимир Осипов