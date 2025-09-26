«Рекорды спортсменов поражают воображение»

Обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает о некоторых невероятных результатах атлетов.

Когда речь заходит о Книге рекордов Гиннесса, то на ум обычно приходят странные достижения. Но серьезные спортсмены тоже попадают в этот свод, их рекорды поражают воображение. Криштиану Роналду выступал за сборную Португалии в 223 матчах, и это еще не предел, ведь он не завершил карьеру. Пока игроков, которые сыграли больше 200 встреч за свою национальную команду, на планете Земля нет. Кстати, 141 гол за сборную, кроме португальца, тоже никто не забивал. Нападающий побил множество рекордов, которые стали достоянием Книги Гиннесса, в том числе по числу подписчиков в соцсетях. Он первый, кому удалось собрать аудиторию в 1 млрд человек.

Знаменитые боксеры Флойд Вейзер и Мэнни Пакьяо тоже попали в число рекордсменов: в 2015 году выручка от продажи билетов на их бой составила $72,2 млн. Пока собрать такую кассу не удалось ни одному противостоянию бойцов. Конечно же, в Книге рекордов и хоккеист Александр Овечкин как лучший снайпер регулярного чемпионата НХЛ. И тут нельзя не вспомнить Уэйнп Гретцки, который до сих пор удерживает рекорды, считающиеся недосягаемыми. Один из них — количество шайб за сезон в 1982 году. Их было 92, и повторить такое чудо до сих пор никто не может так же, как побить нереальное достижение американского пловца Майкла Фелпса. Он стал 23-кратным олимпийским чемпионом. Всего же в его активе — 28 олимпийских медалей. Фигуристка из СССР Ирина Роднина завоевала три олимпийских золота, но тоже попала в Книгу рекордов, потому что за карьеру, которая продолжалась 11 лет, не проиграла ни одного турнира.

